Певица Пинк выпила лишнего и отрезала свои волосы

40-летняя певица Пинк, как и другие знаменитости, вынуждена сидеть дома из-за карантина. На своем аккаунте в Instagram она опубликовала видео, в котором рассказала подписчикам, что недавно увлеклась алкоголем и решила изменить прическу. Результат своего спонтанного решения она также продемонстрировала.

Знаменитость призналась, что, когда пьет алкоголь к ней приходят блестящие идеи. Недавно она решила, что сама вполне может быть себе парикмахером и не обязательно за это платить кому-то деньги. Поэтому легкими движениями руки она обновила свою прическу.





На видео певица демонстрирует, как неравномерно побриты за ушами ее волосы, при чем левая сторона подстрижена ниже правой. Пинк с юмором отнеслась к своему новому образу и спросила у подписчиков, похожа ли она на Алису Милано или может на Шарлиз Терон. В общем, певица сказала, что постарается вечером как-то исправить то, что натворила.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что танцовщица Алена Шоптенко впервые обрезала волосы и показала новую прическу.



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