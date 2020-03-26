Певица MARUV возмущена закрытием границ из-за карантина, так как не может вернуться с гастролей по России

Украинская певица MARUV выразила свое возмущение в связи с тем, что Украина закрывает границы с другими странами в связи с пандемией коронавируса COVID-19, так как по этой причине она не может вернуться домой из гастролей по России. Об этом передает российское издание Взгляд.

По убеждению певицы, несмотря на то, что она обращалась в украинское посольство, она не получила там никакой помощи, а отношение к ней было предвзято.

"Я не могла по объективным причинам уехать раньше и попасть домой, скажите, что мне делать сейчас. Я хочу одно сказать: так не поступают, почему в других странах за своих граждан стоят? Более того, это похоже на предвзятое отношение к гражданам Украины, которые на данный момент находятся в России", - с досадой восклицает MARUV.

Также артистка напоминает, что является гражданкой Украины и ее права на возвращение на родину закреплены Конституцией.

"Я просто в шоке! Дозванивалась в украинское консульство, чтобы мне объяснили, как добраться домой... Это самое невежественное консульство... Девушка-оператор просто сбрасывает трубку или не берет ее. У меня такой же паспорт, как у вас, и такие же права мне гарантированы конституцией, как и вам", - подчеркнула знаменитость.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский призвал не паниковать из-за введения чрезвычайной ситуации в стране и понять сложность сложившейся ситуации в Украине в связи с пандемией коронавируса.









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