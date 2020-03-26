"Это не диктатура": Зеленский призвал не путать чрезвычайную ситуацию с таким же положением

Глава государства Владимир Зеленский призвал украинцев не манипулировать и не паниковать в связи с принятым Кабинетом министров решением о введении чрезвычайной ситуации в Украине. Об этом лидер нации попросил в своем видеоролике на странице в Facebook.

Зеленский обозначил, что это вынужденная мера и действовать более лояльно правительство не может в связи с реальностью угрозы пандемии. При этом гражданам не нужно бояться.

"Это важное решение для здоровья украинцев.. Его не следует путать с чрезвычайным положением. Чрезвычайная ситуация - это временный правовой режим, который консолидирует работу всех органов власти и одновременно не ограничивает конституционные права граждан. Этот режим - не про диктатуру, это - о дисциплине. Сейчас мы действуем настолько жестко, насколько этого требуют настоящее и вызовы будущего", - подчеркнул украинский гарант.

Президент также обозначил, что правительство регулярно ведет переговоры о получении международной помощи и обеспечения необходимыми спецсредствами против пандемии со стороны иностранных партнеров.

"Ночью мы ожидаем из Южной Кореи самолет, который должен доставить 100 000 тест-систем ПЦР. Завтра - ждем прибытия из Китая около двухсот тысяч специальных медицинских респираторов, защитные костюмы для врачей, 100000 ПЦР-тестов, аппараты искусственной вентиляции легких, большое количество масок для аптек", - отметил Владимир Зеленский.

Также президент напомнил о скандале, который возник из-за распоряжения киевского мэра Виталия Кличко оборудовать в столичных клиниках палаты для топ-чиновников.

"У нас не "совок", и не будет никаких люксовых палат для "членов ЦК". Ни у одного политика или бизнесмена в государственных и коммунальных больницах не будет лучших условий, чем у обычного украинца", - резюмировал глава государства.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что пятый президент Украины и действующий народный депутат Петр Порошенко рассказал, как можно победить коронавирус в Украине.









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