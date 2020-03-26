Порошенко рассказал, как победить пандемию COVID-19

Пятый президент Украины и глава фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что для оказания мощного воздействия в борьбе с мировой пандемией коронавируса COVID-19 в Украине, необходимо перераспределить бюджет и направить в отрасль здравоохранения. Об этом передает издание "Новое время", ссылаясь на самого политика.

"Первое что надо - перераспределить средства бюджета, для того чтоб дать средства Минздраву для подготовки к ударной волне коронавируса в Украине. Пока он находится у нас в самом начале", - заявил Порошенко.

Также он подчеркнул важность снятия любых границ и барьеров для получения международной помощи из стран, где медицина более развита.

"Не только и не столько в рамках международной помощи, а для того, чтобы все желающие сегодня помочь государству имели возможность сделать это. Создать "зеленый коридор" на таможне, создать возможности по транспортировке грузов", - обозначил бывший гарант.

Петр Порошенко не обошел момент недавнего обращения действующего президента Владимира Зеленского к крупному бизнесу.

"Я сказал несколько дней назад и могу повторить: тот, кто принимает решение, должен выбрать между Украиной и одним известным олигархом. И принимать нужные решения необходимо уже и сейчас, еще на этой неделе", - резюмировал народный депутат.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в квазиреспублике "ДНР" на Петра Порошенко открыто уголовное дело по статье, предусматривающей пожизненное заключение.





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