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Порошенко рассказал, как победить пандемию COVID-19

Глава фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко уверен, что для победы над пандемией коронавируса, необходимо распределить больше бюджетных средств на Минздрав

сегодня, 16:28
Автор:

• Екатерина Белоброва

Порошенко рассказал, как победить пандемию COVID-19

Пятый президент Украины и глава фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что для оказания мощного воздействия в борьбе с мировой пандемией коронавируса  COVID-19 в Украине, необходимо перераспределить бюджет и направить в отрасль здравоохранения. Об этом передает издание "Новое время", ссылаясь на самого политика.

"Первое что надо - перераспределить средства бюджета, для того чтоб дать средства Минздраву для подготовки к ударной волне коронавируса в Украине. Пока он находится у нас в самом начале", - заявил Порошенко.

Также он подчеркнул важность снятия любых границ и барьеров для получения международной помощи из стран, где медицина более развита.

"Не только и не столько в рамках международной помощи, а для того, чтобы все желающие сегодня помочь государству имели возможность сделать это. Создать "зеленый коридор" на таможне, создать возможности по транспортировке грузов", - обозначил бывший гарант.

Петр Порошенко не обошел момент недавнего обращения действующего президента Владимира Зеленского к крупному бизнесу. 

"Я сказал несколько дней назад и могу повторить: тот, кто принимает решение, должен выбрать между Украиной и одним известным олигархом. И принимать нужные решения необходимо уже и сейчас, еще на этой неделе", - резюмировал народный депутат.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в квазиреспублике "ДНР" на Петра Порошенко открыто уголовное дело по статье, предусматривающей пожизненное заключение. 



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Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/koronavirus-poroshenko-zaklikav-pererozpodiliti-derzhbyudzhet-novini-ukrajini-50078051.html
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