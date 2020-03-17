Встреча Зеленского с олигархами из-за коронавируса: что осталось за кадром

Эксперты оценили для портала "Комментарии" встречу президента Владимира Зеленского с представителями "большого бизнеса" (олигархами), в рамках которой шла речь о необходимости создать специальный денежный фонд для борьбы с коронавирусом на сумму 13 млрд грн.

"Не исключаю, что за выделение определенных сумм олигархи могли просить некие преференции для своего бизнеса"

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко обращает внимание, что на встрече присутствовали 15 бизнесменов. Среди них: совладелец неформальной группы "Приват" Игорь Коломойский, владелец СКМ Ринат Ахметов, собственник агропромхолдинга МХП Юрий Косюк, совладелец Новой почты Вячеслав Климов, владелец DCH Александр Ярославский.

"Президент уверяет, что обсудил с ними как создание спецфонда, так и вопрос дефицита машин скорой помощи, лекарств, тестов на коронавирус. Но за кадром осталось, что пообещал взамен, – говорит экономист. – Как и то, сколько денег все же дадут… Для олигархов несвойственно вкладывать в "патриотическом порыве" огромные деньги за "просто так". Тем более, что сколько бы они не выложили, их все равно будут проклинать. Таков уж наш менталитет. Не исключаю, что за выделение определенных сумм олигархи могли просить некие преференции для своего бизнеса. Интересны у всех разные, так и просить могла разное: снижение акцизов на добычу полезных ископаемых, некие "бонусы" для энергетики, для АПК".

По мнению Охрименко, вряд ли Зеленский пытался припугнуть олигархов, давить на них.

"Как ты их припугнешь? Экономика наша худо-бедно живет благодаря олигархам. А если будешь на них давить – еще хуже будет. Так что президент не может ничего с ними сделать. Только просить. Причем что-то давая взамен. И что-то бОльшее, чем просит", – резюмирует экономист.

"Инициатива президента Зеленского объединить усилия государства и крупного бизнеса – абсолютно правильная"

Эксперт Института украинской политики Артем Петренко отмечает, что мировая экономика уже сильно страдает противовирусных мер.

"Впервые за три десятка лет наблюдается такое сильное падение в промышленности Китая. За два месяца 2020 года промпроизводство КНР упало на 13,5% а розница – на 20%. Подобные результаты будут по всему миру. В Украине ситуацию осложняет то, что задолго до появления коронавируса у нас началась промышленная рецессия. В мировой экономический шторм наш корабль вышел с ослабленной командой (предприятиями) и скудными припасами (снижение доходов госбюджета), – говорит эксперт. – Поэтому чем эффективнее и жестче будут наши действия, тем быстрее мы пройдем эпидемию. Тем меньше пострадает экономика. Так что инициатива президента Зеленского объединить усилия государства и крупного бизнеса – абсолютно правильная".

Бизнес, по мнению Петренко, может быстро сделать то, что не успевает власть.

"Речь не только об обеспечении системы охраны здоровья. Речь о минимизации проблем для очень многих людей, ведь крупный бизнес – это сотни тысяч рабочих мест, – поясняет эксперт. – Крупный бизнес заинтересован в минимизации экономических потерь страны не меньше власти. Ибо в худшем сценарии экономический кризис может закончится политическим, военным и даже развалом страны. Каждый олигарх должен понимать, что его активы могут быть уничтожены".

С другой стороны, и государство обязано поддержать как малый и средний бизнес, так и крупный, уверен Петренко.

"Антикризисный экономический план не менее важен, чем противовирусный, – говорит эксперт. – Не знаю, что пообещало крупнейшим бизнесменам руководство страны, но я бы пообещал многолетнюю системную программу стимулирования отечественной промышленности и развития собственных технологий".

"Отказать президенту можно, но завтра придешь просить уже ты"

"Украинские финансово-промышленные группы (ФПГ) и отдельные бизнесмены еще до собрания у президента принимали участие в противостоянии коронавирусу: покупали маски, тесты и так далее. Зеленский же вызвал наиболее влиятельных персонажей, обратившись к ним с призывом о помощи, – говорит политолог Кирилл Сазонов. – Меня удивляет, что когда набирали прошлое правительство (а делал это именно Офис президента), туда вошли ставленники иностранного капитала. Но за помощью сейчас обращаются к нашим олигархам, а не к тому самому условному коллективному Западу".

По мнению политолога, под знаменем патриотизма, но больше – в целях личной выгоды (чтобы не понести существенные потери, если эпидемия разразится), олигархи будут помогать власти.

"Потери от эпидемии будут бить по всем. Общий кризис в стране не нужен никому, включая тех, кто работает на больших объемах", – поясняет Сазонов.

Эксперт отмечает, что на таком уровне ни одна из услуг не забывается и не обнуляется.

"Естественно, президент должен будет учитывать пожелания ФПГ. Если он поведет себя иначе, в следующий раз не сможет рассчитывать на их помощь, – говорит политолог. – С их стороны, думаю, тоже будет понимание. Отказать президенту можно, но завтра придешь просить уже ты. И откажут тебе… Ну, а оказанная услуга идет в зачет. А президент, который сегодня просит помочь, а завтра отказывает в помощи сам, рискует повторить путь Януковича".

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