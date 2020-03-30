72-летний отец Дэвида Бекхэма женится на миллионерше

72-летний отец бывшего профессионального футболиста Дэвида Бекхэма сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Хилари Мередит. Об этом сообщила сама невеста на своей страничке в Twitter.

Известно, что Тед Бекхэм со своей избранницей вместе уже больше года. Пара познакомилась во время работы над общим благотворительным проектом. Недавно Хилари написала, что они с Тедом обручились, поэтому она хочет поделиться своим счастьем с окружающими.

Инсайдер сообщает, что невеста младше своего будущего мужа на 10 лет. Мередит построила успешную адвокатскую карьеру и успела на судебных процессах заработать десятки миллионов долларов.

Отец футболиста долгое время не решался второй раз связать себя узами брака, ведь развод с его первой женой Сандрой состоялся 18 лет назад. Но по-видимому, теперь Тед готов сделать этот важный шаг.





К слову, в западных СМИ ходят слухи, что сын Дэвид и его супруга Виктория не особо радостно приняли новость о будущей свадьбе отца. Поговаривают, что избранница Теда не впечатлила звездное семейство, но официальных комментариев от супругов пока нет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Бритни Спирс снова позвали замуж.

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