Модель Белла Хадид рассказала о своем рационе питания

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6481.57
ETH/USD
133.06
LTC/USD
39.12
USD/UAH
28.25
EUR/UAH
31.10
RUB/UAH
0.36
23-летняя американская звезда Белла Хадид, которую в прошлом году признали самой красивой женщиной мира, рассказала, как поддерживает свое тело и здоровье в форме. Об этом сообщает издание Cosmopolitan.
Известная супермодель призналась, что не сидит на жестких диетах, иногда даже позволяет себе поесть "запретных" продуктов, например, пиццы или картошки фри с колой. Но при этом, она регулярно занимается спортом, в частности боксом и высокоинтенсивными тренировками.
Белла рассказала, что утренний прием пищи должен быть сытным, поэтому на завтрак она предпочитает яичницу с сосисками. А вот обедает модель продуктами, в составе которых есть много белка, например, рыбой или мясом +запеченные овощи. На ужин знаменитость предпочитает блюда, в которых много белка и не большое количество клетчатки.
Хадид также отметила, что поддерживать свою кожу здоровой и гладкой ей помогают правильные напитки, в частности смузи из свежих овощей и зелени, а также обычная питьевая вода.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что модель Эмили Ратаковски поделилась секретами стройной фигуры.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости