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Модель Белла Хадид рассказала о своем рационе питания

Белла не мучает себя разнообразными диетами

сегодня, 10:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

Модель Белла Хадид рассказала о своем рационе питания

23-летняя американская звезда Белла Хадид, которую в прошлом году признали самой красивой женщиной мира, рассказала, как поддерживает свое тело и здоровье в форме. Об этом сообщает издание Cosmopolitan.

Известная супермодель призналась, что не сидит на жестких диетах, иногда даже позволяет себе поесть "запретных" продуктов, например, пиццы или картошки фри с колой. Но при этом, она регулярно занимается спортом, в частности боксом и высокоинтенсивными тренировками. 

Белла рассказала, что утренний прием пищи должен быть сытным, поэтому на завтрак она предпочитает яичницу с сосисками. А вот обедает модель продуктами, в составе которых есть много белка, например, рыбой или мясом +запеченные овощи. На ужин знаменитость предпочитает блюда, в которых много белка и не большое количество клетчатки. 

Хадид также отметила, что поддерживать свою кожу здоровой и гладкой ей помогают правильные напитки, в частности смузи из свежих овощей и зелени, а также обычная питьевая вода.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что модель Эмили Ратаковски поделилась секретами стройной фигуры.


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Источник: https://www.cosmo.com.ua/yak-trima-sebe-v-form-bella-hadd-dti-sort--kartoplya-fr/
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