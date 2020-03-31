Модель Белла Хадид рассказала о своем рационе питания

23-летняя американская звезда Белла Хадид, которую в прошлом году признали самой красивой женщиной мира, рассказала, как поддерживает свое тело и здоровье в форме. Об этом сообщает издание Cosmopolitan.

Известная супермодель призналась, что не сидит на жестких диетах, иногда даже позволяет себе поесть "запретных" продуктов, например, пиццы или картошки фри с колой. Но при этом, она регулярно занимается спортом, в частности боксом и высокоинтенсивными тренировками.

Белла рассказала, что утренний прием пищи должен быть сытным, поэтому на завтрак она предпочитает яичницу с сосисками. А вот обедает модель продуктами, в составе которых есть много белка, например, рыбой или мясом +запеченные овощи. На ужин знаменитость предпочитает блюда, в которых много белка и не большое количество клетчатки.

Хадид также отметила, что поддерживать свою кожу здоровой и гладкой ей помогают правильные напитки, в частности смузи из свежих овощей и зелени, а также обычная питьевая вода.

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