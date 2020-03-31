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Ирину Шейк заметили в компании голливудского сердцееда

Модель была замечена на улицах Нью-Йорка

сегодня, 14:35
Автор:

• Светлана Шкурупий

Ирину Шейк заметили в компании голливудского сердцееда

Личная жизнь 34-летней известной модели Ирины Шейк всегда вызывала повышенный интерес, особенно после разрыва с актером Брэдли Купером. Недавно знаменитость заметили в компании мужчины, который известен своими многочисленными романами. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Папарацци удалось подловить Ирину Шейк на прогулке в Нью-Йорке с Вито Шнабелем - арт-дилером и владельцем галереи, который известен в СМИ не только своей работой, но и любовными отношениями с многими звездами.  В их число входит Хайди Клум, Лив Тайлер, Деми Мур и Эмбер Херд.

Так, Ирина вместе с Вито сходили в магазин, а потом вернулись в дом на Манхэттене, где в мужчины находятся элитные апартаменты. Модель и ее новый друг были в защитных масках, но необходимую дистанцию в 1,5 метра друг от друга (согласно правилам карантина) не соблюдали.

К слову, такая встреча звезд навела многих поклонников на мысль, что между ними завязались романтические отношения. Однако, модель и ее представители воздерживаются от комментариев по этому поводу.

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Ранее издание "Комментарии" сообщало, что модель Ирина Шейк откровенно рассказала о разрыве с Брэдли Купером.


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8169359/Irina-Shayk-Vito-Schnabel-spark-dating-rumors-head-apartment-NYC.html
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