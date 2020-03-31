Ирину Шейк заметили в компании голливудского сердцееда

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6395.20
ETH/USD
132.06
LTC/USD
38.82
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
30.90
RUB/UAH
0.36
Личная жизнь 34-летней известной модели Ирины Шейк всегда вызывала повышенный интерес, особенно после разрыва с актером Брэдли Купером. Недавно знаменитость заметили в компании мужчины, который известен своими многочисленными романами. Об этом сообщает издание The Daily Mail.
Папарацци удалось подловить Ирину Шейк на прогулке в Нью-Йорке с Вито Шнабелем - арт-дилером и владельцем галереи, который известен в СМИ не только своей работой, но и любовными отношениями с многими звездами. В их число входит Хайди Клум, Лив Тайлер, Деми Мур и Эмбер Херд.
Так, Ирина вместе с Вито сходили в магазин, а потом вернулись в дом на Манхэттене, где в мужчины находятся элитные апартаменты. Модель и ее новый друг были в защитных масках, но необходимую дистанцию в 1,5 метра друг от друга (согласно правилам карантина) не соблюдали.
К слову, такая встреча звезд навела многих поклонников на мысль, что между ними завязались романтические отношения. Однако, модель и ее представители воздерживаются от комментариев по этому поводу.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что модель Ирина Шейк откровенно рассказала о разрыве с Брэдли Купером.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости