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Рэпер Дрейк впервые показал сына, которого долго не признавал

Сына исполнителю родила бывшая порнозвезда

сегодня, 16:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Рэпер Дрейк впервые показал сына, которого долго не признавал

Популярный рэпер Дрейк решил приоткрыть занавес личной жизни и впервые поделился с поклонниками фотографиями, на которых запечатлен его 2-х летний сын. Кадры опубликованы на официальном аккаунте исполнителя в Instagram.

Рэпер написал, что сейчас очень важно сконцентрироваться на положительных эмоциях и приятных мыслях, ведь они помогают не поддаваться панике и страху. Дрейк добавил к своей публикации милые фотографии сына Аниса и написал, что очень скучает по своей семье и с нетерпением ждет момента, когда сможет ее увидеть. 

Пост исполнителя стал очень популярным, за сутки его лайкнуло почти 6 миллионов человек. Правда, многие поклонники отметили, что ребенок совсем не похож на родителей, особенно фолловеров смутил цвет волос малыша.

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К слову, рэпер впервые решил представить миру своего двухлетнего ребенка, которого ему родила бывшая звезда взрослых фильмов Софи Брюссо. Дело в том, что знаменитость долгое время не признавал мальчика, из-за чего его мать обратилась к адвокатам.

Новость о том, что Дрейк скрывает сына появилась после того, как его коллега Pusha-T решил рассказать о нем всю правду в своем треке. В композиции рэп-исполнитель призвал Дрейка признать отцовство. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что экс-участница "ВИА Гры" впервые показала своего сына.


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