«Сделаю это и без мужчины»: Рианна заговорила о материнстве

Популярная исполнительница Рианна стала героиней нового выпуска британской версии журнала Vogue. В нем артистка рассказала, когда планирует обзавестись детьми и выпустить для поклонников новый музыкальный альбом.

Певице начали приписывать многие романы, ведь в январе 2020 года она рассталась со своим бойфрендом-миллиардом Хассаном Джамилем, с которым была вместе три года. И несмотря на то, что Рианне пока не удалось обрести счастье в личной жизни, она не отчаивается и мечтает стать многодетной мамой.

Артистка призналась, что для того, чтобы завести детей ей не обязательно нужен мужчина. "Через 10 лет мне будет 42! К этому времени у меня будут дети — трое или четверо", - отметила звезда. Она считает, что матери-одиночки не должны ощущать какую-то вину только из-за давления общества. Главное для ребенка, чтобы в семье были здоровые отношения и любовь, ведь именно она помогает правильно воспитывать детей.

Касательно своего музыкального творчества, Рианна ответила, что продолжает работать в этой сфере, но дату выхода нового альбома ей пока сложно назвать.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что певица Рианна порадовала поклонников новым треком.

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