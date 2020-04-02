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Звезда «Дневников вампира» впервые стал отцом

Супруга звезды родила девочку

сегодня, 12:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Звезда «Дневников вампира» впервые стал отцом

Звезда фэнтезийного телесериала "Дневники вампира" Мэттью Дэвис поделился с поклонниками радостным известием - он впервые стал отцом. Об этом актер написал на своей страничке в социальной сети Twitter.

Мэттью признался, что малышка появилась на свет во вторник, 31 марта. Новоиспеченный папа рассказал, что дочку назвали Рипли, у нее голубые глаза и красивое личко, как у мамы. Также актер поблагодарил своих фанатов за поддержку и теплые слова.

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Известно, что "Аларик" женился на актрисе Кили Кашиано в декабре 2018 года. Актер сделал предложение своей возлюбленной в супермаркете во время покупки продуктов на Рождество, а когда услышал заветное "да", спустя три часа официально оформил с ней отношения.

Напомним, что супруга знаменитости мечтала о том, чтобы у них родилась девочка. Актриса призналась, что давно представляла себя матерью очаровательной и сильной леди.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что комедийный актер, звезда фильма "Джуманджи" Кевин Харт готовится стать отцом в четвертый раз.


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