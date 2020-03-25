Звезда «Джуманджи» в четвертый раз станет отцом

В семье 40-летнего комедийного актера, звезды фильмов "Джуманджи", "Полтора шпиона" и "Миссия в Майами" Кевина Харта ожидается пополнение. Об этом на своем аккаунте в Instagram сообщила супруга знаменитости.

Известно, что актер от первого брака с актрисой Торрой Харт воспитывает двух детей: 12-летнего Хендрикса и 15-летнюю Хевен. А с нынешней женой Энико Пэрриш у них есть общий 2-летний сын Кэндзо Кэш. Теперь же супруги готовятся к появлению на свет еще одного малыша.

35-летняя возлюбленная актера опубликовала фотографию, на которой стоит в прозрачном черном платье, демонстрируя округлившийся животик. Энико отметила, что они очень рады второму общему ребенку.

Пост супруги Харта собрал более 610 тысяч лайков, а поклонники не устают поздравлять звездную пару с таким радостным событием.





Напомним, в конце февраля известный кинорежиссер Квентина Тарантино впервые стал отцом, но пол ребенка держится в секрете.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда фильмов "Властелин колец" Элайджа Вуд и его возлюбленная впервые стали родителями.

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