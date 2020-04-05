Ольга Фреймут рассказала о своем главном занятии на карантине

Телеведущая и автор развлекательных проектов Ольга Фреймут, как и большинство украинцев, строго соблюдает карантин и не выходит из дома без крайней необходимости, но утверждает, что скучать ей некогда, так как у нее большая семья.

Кроме этого, знаменитость признается, что много времени стала тратить на телефонные звонки родным и близким.

"Давно я так много и долго не разговаривала по телефону… Утренний звонок бабушке и деду. Бабушка обеспокоена судьбой мира, рассказывает, что впервые за всю жизнь не может пойти в церковь на Крестный путь. Звонила я и подруге детства, вспоминали дни в садике, милые фрагменты биографий, которые в моменты карантинной тишины вспомнились и умилили", - отметила Ольга.

Признается телеведущая, что регулярно читает последние новости в стране и мире и, после этих тревог она особенно чувствительна и благодарна за свою семью и понимает, как важно ее беречь.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о признании еще одной украинской знаменитости Насти Каменских, которая во время карантина решила поделиться, почему не носит обручальное кольцо, которое в день свадьбы надел на ее палец певец и продюсер Потап.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!