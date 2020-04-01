Настя Каменских объяснила, почему не носит обручальное кольцо

Личная жизнь украинской звезды Насти Каменских и ее супруга Потапа всегда вызывала повышенный интерес. После свадьбы артистку часто замечали без обручального кольца, что служило причиной для различных сплетен о разладах в семье. Но недавно Каменских решила расставить все точки над "і" и объяснить, в чем же причина.

Знаменитость стала героиней шоу "Суперинтуиция" на Новом канале и во время съемок проекта рассказала, почему иногда снимает кольца, в том числе и обручальное. На самом деле, ответ вполне простой - Настя боится потерять украшение, потому что после концертов неоднократно оставалась без них.

Певица рассказала, что были случаи, когда она наклонялась на концертах к своим поклонникам, и опускала руки, чтобы поздороваться, то потом замечала пропажу украшений. Теперь она более предусмотрительна в таких делах.

Напомним, что в мае 2019 года певица Настя Каменских стала женой музыкального продюсера Потапа. Пара долгое время скрывала свои отношения от общественности, но в день свадьбы выпустила клип, в котором призналась друг другу в чувствах.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Настя Каменских на пяти языках спела о карантине.

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