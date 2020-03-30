Настя Каменских на пяти языках спела о карантине

Многие знаменитости, которые соблюдают карантин, занимаются не только домашними делами, но и творчеством. Так, украинская артистка Настя Каменских опубликовала у себя на страничке в Instagram видео, рассказав о "карантинном" времени.

Певица презентовала необычный музыкальный скетч, чтобы подбодрить своих поклонников в это непростое время. Каменских призналась, что понимает, как сложно соблюдать условия самоизоляции, но призвала всех быть ответственными и беречь свое здоровье.

В ролике Настя поет про "карантинные" будни на пяти языках: украинском, русском, испанском, турецком и английском. На кадрах артистка лежит в кровати, читает книги, занимается спортом, смотрит телик и ест всякие вкусности.

Поклонники положительно оценили новую работу звезды, за шесть часов скетч Каменских посмотрели более 460 тысяч пользователей социальной сети.





Напомним, недавно рэпер Потап представил новый трек "Карантин".



Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская группа TVORCHI выпустила джингл из звуков карантина.

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