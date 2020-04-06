Энрике Иглесиас показал танец с новорожденной дочкой

Популярный певец Энрике Иглесиас продолжает радовать поклонников фотографиями своих детей. Недавно на Instagram-аккаунте исполнителя появилось трогательное видео, где в главной роли выступила его 2-месячная дочка.

На кадрах видно, как певец держит ручки маленькой дочери Мэри в своих, двигая ими в такт песни группы Fun "We Are Young". Голубоглазая малышка при этом увлеченно смотрит в камеру.

Семейная пара решила не скрывать своих детей, как это делают большинство известных людей. Двухмесячная Мэри уже стала звездой сети, ведь меньше чем за сутки, видео с ней посмотрели около трех миллионов человек.

Известно, что малышка родилась в конце января и долгое время звездные родители скрывали ее появление на свет от общественности, чтобы избежать лишнего шума. О беременности возлюбленной исполнителя Анны Курниковой также удалось узнать, только когда спортсменка была на последних месяцах.

Впрочем, сейчас Энрике с удовольствие публикует забавные видео со своими детьми, не скрывая радости от того, что стал многодетным папой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Энрике Иглесиас рассказал, как справляется с тремя детьми.

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