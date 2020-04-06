"Ирине Билык - 50": у Зеленского певицу назвали королевой

Сегодня, 6 апреля, когда популярная украинская певица Ирина Билык отмечает свой 50-й день рождения, Офис главы государства поздравил заслуженную артистку с почетной датой. Свое поздравление пресс-служба президента опубликовала на Facebook.

Официальные лица признали, что Ирина Билык за свою многолетнюю карьеру сделала большой вклад в музыкальную традицию Украины и покорила миллионы сердец по всему миру.

"Песни Ирины напевают все, независимо от возраста, потому что они - о красоте, гармонии и любви", - указано в сообщении Офиса украинского гаранта.

Также в сообщении отметили, что юбилярша является настоящей королевой поп-музыки и пожелали ей еще долгих лет вдохновения и яркого творчества.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский с теплыми пожеланиями обратился и к крупнейшей украинской поэтессе Лине Костенко в день, когда ей исполнилось 90 лет.



"Сегодня 90-летний юбилей отмечает известная украинская поэтесса, без преувеличения, Украинка с большой буквы - Лина Васильевна Костенко! Для миллионов украинцев Ваша поэзия стала источником мудрости и символизирует непобедимую силу слова и несгибаемый дух свободы", - отметил глава государства.



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