Дженнифер Лопес прокомментировала свои планы на свадьбу

50-летняя голливудская звезда Дженнифер Лопес весной этого года собиралась пойти под венец со своим возлюбленным Алексом Родригесом. Но из-за пандемии коронавируса, звездной паре пришлось поменять все свои планы.

Известно, что актриса планировала свадьбу в течение года, в СМИ ходила информация, что на торжество знаменитость потратила около 3 млн долларов. Сама Дженнифер не сильно рассказывала о предстоящем событии, отмечая лишь, что праздник должен был состояться в их роскошном особняке в Лос-Анджелесе. А главная роль на свадьбе отводилась детям, которых воспитывает звездное семейство.

Лопес долгое время не признавалась, собирается ли откладывать свадьбу, или может она состоится, но только в кругу самых близких людей. Но недавно актриса заявила, что они с возлюбленным все-таки решили перенести праздник, но нет ни точной даты, ни уже точного места проведения. Пара хочет посмотреть, как будет дальше обстоять ситуация с коронавирусом и карантином.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Дженнифер Лопес призналась, почему откладывала свадьбу с Алексом Родригесом.

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