От коронавируса умер актер фильмов Вуди Аллена и Фрэнсиса Копполы

От коронавируса продолжают умирать голливудские знаменитости. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, вчера от пневмонии, вызванной Covid-19, скончался актер и сценарист Аллен Гарфилд.

Аллену было 80 лет, и он скончался в больнице Калифорнии. За свою 50-летнюю карьеру в кино Гарфилд сыграл в картинах Фрэнсиса Форда Копполы (“Разговор”, “Клуб Коттон”), Вуди Аллена (“Бананы”), Романа Полански (“Девятые врата”), Вима Вендерса (“Положение вещей”, “Когда наступит конец света”) и многих других.

Ранее мы сообщали о том, что американский актер Дэвид Пол, известный ролью в фильме "Няньки" вместе с братом-близнецом Питером, умер на 63 году жизни. Мужчина умер 6 марта, з два дня до своего дня рождения. Об этом сообщил его брат. Причины смерти не уточняются. Известно только то, что Дэвид Пол умер во сне. Информацию подтвердил портал The Saxon.

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