Язык

Українська

Русский

Coinspot 09.04.2020

BTC/USD

7299.36

ETH/USD

171.70

LTC/USD

46.04

НБУ 09.04.2020

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

29.90

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона От коронавируса умер актер фильмов Вуди Аллена и Фрэнсиса Копполы
НОВОСТИ Все новости

От коронавируса умер актер фильмов Вуди Аллена и Фрэнсиса Копполы

Актер и сценарист Аллен Гарфилд скончался от пневмонии, вызванной Covid-19, в больнице Калифорнии

сегодня, 10:15
Автор:

• Елена Волкова

От коронавируса умер актер фильмов Вуди Аллена и Фрэнсиса Копполы

От коронавируса продолжают умирать голливудские знаменитости. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, вчера от пневмонии, вызванной Covid-19, скончался актер и сценарист Аллен Гарфилд.

Аллену было 80 лет, и он скончался в больнице Калифорнии. За свою 50-летнюю карьеру в кино Гарфилд сыграл в картинах Фрэнсиса Форда Копполы (“Разговор”, “Клуб Коттон”), Вуди Аллена (“Бананы”), Романа Полански (“Девятые врата”), Вима Вендерса (“Положение вещей”, “Когда наступит конец света”) и многих других.

picture

Ранее мы сообщали о том, что американский актер Дэвид Пол, известный ролью в фильме "Няньки" вместе с братом-близнецом Питером, умер на 63 году жизни. Мужчина умер 6 марта, з два дня до своего дня рождения. Об этом сообщил его брат. Причины смерти не уточняются. Известно только то, что Дэвид Пол умер во сне. Информацию подтвердил  портал The Saxon.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...