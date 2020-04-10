Недопуск родных и кома: у Надежды Бабкиной развилось осложнение

У Надежды Бабкиной, которая 6 апреля попала в московскую больницу с пневмонией и была искусственно введена в кому, диагностировали осложнение. Об этом сообщил пресс-атташе российской певицы Александр Велор.

По его словам, у Бабкиной произошло осложнение пневмонии, и сейчас она находится на изолированной территории в московской клинике. Велор говорит, что проведать артистку не могут даже родные, а медики заходят в инфекционный бокс в спецодежде, напоминающей скафандр.

На данный момент официального подтверждения о наличии коронавируса у Бабкиной нет. Родные говорят, что ей сделали два-три теста, которые якобы оказались отрицательными.

Напомним, главный врач московской больницы имени Жадкевича Александр Мясников дал прогноз и оценил шансы народной артистки России Надежды Бабкиной на выздоровление. Доктор, по информации российских СМИ, говорит о том, что у Бабкиной нет “тяжелых факторов риска”, поэтому в скором времени она должна прийти в себя и поправиться. Врач также рассказал о том, что знал о госпитализации артистки с первого дня, 6 апреля. Родные Бабкиной не хотели распространяться о болезни.

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