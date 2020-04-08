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Главврач московской больницы оценил шансы на жизнь Надежды Бабкиной

Александр Мясников дал прогноз на выздоровление для народной артистки России Надежды Бабкиной, которая находится в коме

сегодня, 12:00 715
Автор:

• Елена Волкова

Главврач московской больницы оценил шансы на жизнь Надежды Бабкиной

Главный врач московской больницы имени Жадкевича Александр Мясников дал прогноз и оценил шансы народной артистки России Надежды Бабкиной на выздоровление. Ранее “Комментарии” сообщали о том, что певица находится в коме с двусторонним воспалением легких.

Доктор Мясников, по информации российских СМИ, говорит о том, что у Бабкиной нет “тяжелых факторов риска”, поэтому в скором времени она должна прийти в себя и поправиться. Врач также рассказал о том, что знал о госпитализации артистки с первого дня, 6 апреля. Родные Бабкиной не хотели распространяться о болезни и уверяют: анализ на  COVID-19 оказался негативным.

Напомним, мы сообщали о том, что состояние Бабкиной ухудшилось. Чтобы минимизировать удар по организму, было принято решение ввести певицу в искусственную кому. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но врачи уверяют, что звезда пойдет на поправку. Вводить ее в кому понадобилось лишь для того, чтобы она случайно во время движения не задела трубку аппарата ИВЛ. В ее состоянии это критически важно.



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Источник: comments.ua
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