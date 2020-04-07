Певица Надежда Бабкина в коме: врачи взяли тест на коронавирус

Российская артистка Надежда Бабкина оказалась в коме из-за обширной пневмонии. Врачи взяли анализы на коронавирус, пишет "Московский комсомолец", ссылаясь на свои источники.

Журналисты утверждают, что в больницу с двусторонней пневмонией артистка попала еще несколько дней тому, однако ее близкие этот факт надежно скрывали от посторонних. Сейчас удалось выяснить, что состояние Бабкиной ухудшилось. Чтобы минимизировать удар по организму, было принято решение ввести певицу в искусственную кому. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но врачи уверяют, что звезда пойдет на поправку. Вводить ее в кому понадобилось лишь для того, чтобы она случайно во время движения не задела трубку аппарата ИВЛ. В ее состоянии это критически важно.

Вместе с тем, медики сделали тест на коронавирус. Первый из них показал отрицательный результат. И это при том, что симптоматика идентична с клинической картиной Covid-19. Близкие Надежды Бабкиной говорят, что она в последнее время не общалась ни с кем, кто потенциально может быть болен коронавирусом.

Врачи говорят, что состояние Бабкиной имеет положительную динамику. Если так пойдет и дальше, вскоре певица сможет вернуться к обычной жизни.

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