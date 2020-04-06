Коронавирус атакует нардепов: кто заразился в Верховной Раде Украины

Коронавирус, которым в Украине заболело более 1300 человек, атакует и народных депутатов в Украине. Диагноз официально подтвердили уже восьмерым, сообщает член фракции “Слуга народа” Александр Качура.

По его словам, среди инфицированных коллег - Виталий Борт, Игорь Кисилев, Александр Лукашев (ОПЗЖ), Владимир Ватрас (“Слуга народа”), а также внефракционные Анна Скороход и Сергей Рудик. Двоим парламентариям на данный момент удалось победить коронавирус: это Сергей Шахов (“Доверие”) и “слуга народа” Руслан Горбенко.

По словам Качуры, удалось установить, что инфицированная Скороход контактировала, как минимум, с Гео Леросом, Игорем Васильковским, Александром Санченко, Ольгой Саладухой (фракция “Слуга народа”), а также Владимиром Вятровичем, Ахтемом Чийгозом и Ниной Южаниной (“Европейская солидарность”).

Ранее “Комментарии” сообщали, что сегодня в Украине стартовал первый день карантина по новым, ужесточенным правилам. Отныне категорически воспрещено находиться на улице в составе групп более двух человек (за исключением перемещения с детьми), гулять в парках, на спортивных и детских площадках.

Кроме того, по состоянию на 9:00 понедельника, в нашей стране лабораторно подтвердили еще 68 случаев COVID-19. Таким образом, на утро понедельника инфицированы 1319 наших сограждан. По информации министерства, 38 человек скончались от осложнений, которые вызвал коронавирус. Однако 28 человек победили COVID-19: после повторных исследований в их крови вирус не обнаружили. Антирейтинг заболеваемости возглавляют Киев, Черновицкая область, а также Тернопольский и Ивано-Франковский регионы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!