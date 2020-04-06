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Коронавирус атакует нардепов: кто заразился в Верховной Раде Украины

Член фракции “Слуга народа” Александр Качура рассказал, скольким нардепам уже подтвердили заражение коронавирусом и кто находится в группе риска

6 апреля 2020, 16:55 1084
Автор:

• Елена Волкова

Коронавирус атакует нардепов: кто заразился в Верховной Раде Украины

Коронавирус, которым в Украине заболело более 1300 человек, атакует и народных депутатов в Украине. Диагноз официально подтвердили уже восьмерым, сообщает член фракции “Слуга народа” Александр Качура. 

По его словам, среди инфицированных коллег - Виталий Борт, Игорь Кисилев, Александр Лукашев (ОПЗЖ), Владимир Ватрас (“Слуга народа”), а также внефракционные Анна Скороход и Сергей Рудик. Двоим парламентариям на данный момент удалось победить коронавирус: это Сергей Шахов (“Доверие”) и “слуга народа” Руслан Горбенко.

По словам Качуры, удалось установить, что инфицированная Скороход контактировала, как минимум, с Гео Леросом, Игорем Васильковским, Александром Санченко, Ольгой Саладухой (фракция “Слуга народа”), а также Владимиром Вятровичем, Ахтемом Чийгозом и Ниной Южаниной (“Европейская солидарность”).

Ранее “Комментарии” сообщали, что сегодня в Украине стартовал первый день карантина по новым, ужесточенным правилам. Отныне категорически воспрещено находиться на улице в составе групп более двух человек (за исключением перемещения с детьми), гулять в парках, на спортивных и детских площадках.

Кроме того, по состоянию на 9:00 понедельника, в нашей стране лабораторно подтвердили еще 68 случаев  COVID-19. Таким образом, на утро понедельника инфицированы 1319 наших сограждан. По информации министерства, 38 человек скончались от осложнений, которые вызвал коронавирус. Однако 28 человек победили  COVID-19: после повторных исследований в их крови вирус не обнаружили. Антирейтинг заболеваемости возглавляют Киев, Черновицкая область, а также Тернопольский и Ивано-Франковский регионы.


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Источник: https://comments.ua/
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