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"Лучший друг Гарри Поттера" готовится стать отцом

Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере, сообщил о беременности своей возлюбленной

сегодня, 11:51
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Лучший друг Гарри Поттера" готовится стать отцом

31-летний британский актер Руперт Гринт, известный по роли Рона Уизли в фильмах серии о Гарри Поттере, впервые станет отцом. Об этом передают западные издания, ссылаясь на агента Гринта.

Известно, что прославленный актер уже девять лет состоит в романтических отношениях с 28-летней актрисой Джорджией Грум. В прошлом году появились сообщения о том, что Руперт и Джорджия решили пожениться, но представитель пары опроверг эти слухи.

"Они с радостью сообщают, что ждут ребенка, а прессу просят уважать их право на частную жизнь", - указано в официальном сообщении.

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Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что отчаянные фанаты волшебного мира Гарри Поттера получат продолжение фильма о юном волшебнике. В киноиндустрии поговаривают,   что сюжет новой киноленты будет разворачиваться спустя 20 лет после поединка между Гарри Поттером и Темным лордом, а главным героем истории станет сын Гарри Поттера, а его врагом выступит дочь Темного лорда, которая попытается воскресить отца.

К слову, в новом "Гарри Поттере" могут вернуться к своим прежним ролям всеми любимые актеры, а над сценарием будет работать Джоан Роулинг.


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