«Гарри Поттер» получит продолжение: раскрыт сюжет фильма

Легендарный фильм о приключениях волшебника Гарри Поттере и его друзей может получить продолжение. Поговаривают, что сюжет новой киноленты будет разворачиваться спустя 20 лет после поединка между Гарри Поттером и Темным лордом. Об этом сообщает издание We Got This Covered.

Фанаты "Гарри Поттера" неоднократно слышали о продолжении культовой саги, но все слухи оказывались фейковыми. На этот раз сеть снова взбудоражила новость о продолжении фильма, только появились детали сюжета новой части.

Напомним, что заключительная часть "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2" вышла в 2011 году и собрала в прокате более 1,3 млрд долларов. В ней показан финальный поединок волшебника с Волан-де-Мортом. В конце киноленты зрители видят героев спустя 19 лет, когда они отправляют уже своих детей в Хогвартс.

Инсайдер сообщает, что действие нового фильма будет разворачиваться спустя 20 лет и главным героем истории станет сын Гарри Поттера, а его врагом выступит дочь Темного лорда, которая попытается воскресить отца.

К слову, в новом "Гарри Поттере" могут вернуться к своим прежним ролям всеми любимые актеры, а над сценарием будет работать Джоан Роулинг.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Дэниел Рэдклифф может стать частью киновселенной Marvel.