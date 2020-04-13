Украинские знаменитости массово «одеваются» в подушки

С каждым днем в сети набирает все большую популярность модный "карантинный" челлендж #pillowchalleng. Его суть состоит в том, чтобы сделать из подушки или одеяла забавный и изысканный образ. Многие украинские звезды решили принять участие в новом флешмобе и порадовали подписчиков яркими фотографиями.

Так, на своей странице в Instagram модным луком похвасталась ведущая программы "Кто сверху" Леся Никитюк. Звезда примеряла белое одеяло, подчеркнув своей образ черным поясом и бежевыми туфлями.





Поучаствовать в челлендже решила и экс-солистка группы "NIKITA" Анастасия Кумейко. Свой наряд она создала с помощью подушки терракотового цвета и черного пояса, дополнив образ массивными украшениями.





Дочь музыкального продюсера Ирины Горовой (экс-жены Потапа) тоже присоединилась к флешмобу, использовав для фото белую подушку с цветочным принтом, черный пояс, голубые туфли и оранжевую сумочку.





Звезда сериала "Крепостная" Наталья Денисенко создала нежный образ с помощью белой подушки и черного пояса, сфотографировавшись на кровати.





Но популярность флешмоба привлекла внимание не только женщин. Лидер рок-группы O.Torvald Женя Галич также сделал откровенное фото, прикрывшись только одной черной подушкой.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинские блогеры решили поддержать бизнес в период карантина.

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