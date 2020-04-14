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"Попа как у Ким": Настя Каменских показала эффективные упражнения для упругих ягодиц

Певица Настя Каменских опубликовала видеоролик, в котором раскрыла секрет нашумевшего клипа

сегодня, 04:22
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Попа как у Ким": Настя Каменских показала эффективные упражнения для упругих ягодиц

Известная украинская певица Настя Каменских призвала поклонниц не забывать в условиях самоизоляции поддерживать физическую форму и, вместо просиживания на диване, тренировать ягодицы, сохраняя их упругость. Серию упражнений артистка опубликовала на канале YouTube.

Отныне певица будет постоянно обновлять канал новыми роликами с собственными секретами поддержания стройности. 

Настя отметила, что каждая тренировка будет под любимые хиты ее поклонников, чтобы обеспечить бодрый и веселый настрой. Ягодицы Каменских тренировала под собственную песню "Попа, как у Ким". Все упражнения, показании на видео, необходимо делать по 3 подхода.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Настя Каменских в условиях карантина спела о нем на пяти языкахВ ролике она поет про "карантинные" будни на украинском, русском, испанском, турецком и английском языках На кадрах артистка лежит в кровати, читает книги, занимается спортом, смотрит телик и ест всякие вкусности. 

Поклонники положительно оценили новую работу звезды, за шесть часов скетч Каменских посмотрели более 460 тысяч пользователей социальной сети. 


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