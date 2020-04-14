Надежда Бабкина вышла из комы

Надежда Бабкина вышла из медикаментозной комы. Об этом пишет "Московский комсомолец", ссылаясь на собственные источники из окружения артистки и ее лечащих врачей.

Надежда Бабкина в частной московской больнице оказалась с тяжелой пневмонией и подозрением на коронавирус в начале апреля. Буквально через несколько дней ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. Это было необходимо сделать, чтобы аппарат ИВЛ работал более эффективно, объяснили тогда медики. Сейчас состояние Бабкиной стабилизировалось, уверяют врачи, и больше нет необходимости в аппарате ИВЛ. Его отключили. Анализы и общее состояние певицы указывает на то, что она идет на поправку.

Народная артистка России провела в коме около недели. Когда же пришла в чувства, первыми ее словами были: "Где я была?". Когда же врачи объяснили, сколько времени пациента провела без сознания, Бабкина добавила: "должно быть я очень голодна", - и попросила жареной картошки с грибами и квашеной капусты. Врачи отмечают, что настроение у казачки отличное, что не может их не радовать.

Надежду Бабкину госпитализировали еще 1 апреля. Уже тогда врачи были уверены, что артистку скосил коронавирус. Ей сразу же сделали тест. Он показал отрицательный результат. Но поскольку симптомы, мучающие женщину, были один в один с симптомами Covid-19, ей сделали тест на коронавирус повторно. И снова он оказался отрицательным, пишет МК.

Ранее "Комментарии" писали о том, что главврач московской больницы рассказал о состоянии Надежды Бабкиной.





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