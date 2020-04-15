Примадонна российской эстрады Алла Пугачева отмечает день рожденья на карантине. 15 апреля ей исполняется 71-год.

Первыми Аллу Пугачеву лично поздравили самые близкие люди: муж и двое детей. Супруг примадонны запечатлел трогательный момент на видео и опубликовал его в своем Instagram.

Двойняшки Гарри и Лиза Галкины приготовили для мамы стихотворение. Кроме того каждый нарисовал свой рисунок и вручил по букету цветов. Поздравление настолько растрогало артистку, что она не стала сдерживать слез даже при камере. Стоит отметить, что к съемке она была готова. Появилась в кадре с макияжем и укладкой.

В то же время фанаты четы Пугачевой-Галкиных принялись поздравлять именинницу в комментариях под видео. Многие из них пишут, что примадонна отлично выглядит на свой возраст. Поздравили артистку в соцсетях и ее коллеги по звездному цеху. Одним из первых это сделал бывший муж - Филипп Киркоров. Он даже признался бывшей супруге в любви.

Поскольку Россия сейчас на карантине Алла Борисовна планирует отметить день рожденья в узком семейном кругу в своем доме в поселке Грязь. Там семья артистов самоизолировалась еще до объявления карантина.

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