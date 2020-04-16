Супермодель Ирина Шейк показала, как выглядела в 14 лет

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34-летняя всемирно известная модель Ирина Шейк восхитила поклонников архивной фотографией. Знаменитость показала, как выглядела в подростковом возрасте. Снимок опубликован на ее аккаунте в Instagram.
Известно, что Ирина достигла больших высот в моделинге, она участвует в модных показах, сотрудничает с престижными брендами и часто становится звездной популярных глянцев. Шейк постоянно следит за собой и может похвастаться стройной и подтянутой фигурой. И судя по фотографии, сделанной 20 лет назад, ей для этого не нужно прилагать особо никаких усилий.
В подростковом возрасте модель выглядела также стильно и превосходно, как и сейчас. Кадр был сделан в России (откуда родом Ирина), поклонники предположили, что в одном из курортных городов на берегу Черного моря.
На ней желтый топ и брюки-клеш с заниженной талией. Еще будучи подростком, Ирина умела позировать и демонстрировать свои сильные стороны на камеру.
К слову, почти за сутки пост собрал более 600 тысяч лайков и восторженные комментарии от фанатов.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Ирину Шейк заметили в компании голливудского сердцееда.
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