Джонни Депп завел Instagram и опубликовал первое видео

Голливудская знаменитость Джонни Депп решил больше не сопротивляться и завел себе аккаунт в Instagram. Не него подписалось уже почти 2 миллиона человек.

Звезда "Пиратов" стал пользователем социальной сети вчера, 16 апреля, и сразу же опубликовал фотографию, где сидит на скамейке перед камерой, а на столе стоит множество свечей. Он обратился к поклонникам и попросил их немножко подождать, потому что записывает для них кое-что важное, чем сильно заинтриговал подписчиков.

И вскоре на его страничке появилось 8-минутное видео, которое он подписал "Самоизоляция". В нем Джонни Депп рассказал, что впервые зарегистрировался в социальной сети и это для него новый опыт. И это самое подходящее время, чтобы поговорить со своими поклонниками. Звезда "Пиратов" отметил, что все люди сейчас переживают трудное время из-за пандемии коронавируса, ведь угроза невидимого врага привела к большому ущербу и трагедиям.

Актер призвал фанатов сидеть дома и использовать период карантина с пользой. Он попросил сохранять спокойствие и помогать людям, которые пострадали из-за пандемии.

Также Депп поблагодарил своих поклонников за поддержку, которую они оказывают ему в связи со скандалом, который возник у него с бывшей женой Эмбер Херд.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, экс-супруга Джонни Деппа может сесть в тюрьму на три года.

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