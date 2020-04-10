Экс-жена Джонни Деппа может сесть в тюрьму на три года

Голливудская звезда Джонни Депп продолжает быть в центре скандала. Его судебные разбирательства с бывшей женой Ембер Херд затянулись на несколько лет. Недавно в деле скандальных супругов появились новые детали, которые могут посадить актрису за решетку на три года. Об этом сообщает издание International Business Times.

Известно, что после развода голливудские знаменитости подали судебные иски друг против друга. Актриса Эмбер Херд обвинила бывшего возлюбленного в домашнем насилии, а он, в свою очередь, обвинил ее в клевете. На днях в суде появились новые детали, которые доказывают правоту Джонни Деппа.

Так, бывшая стилист актрисы рассказала, что на Эмбер не было никаких видимых ушибов, синяков и травм на теле, хотя сама Херд утверждает, что муж ее настолько избил, что у нее были под глазами синяки и ссадины.

Если слова стилиста подтвердятся, то звезде "Аквамена" грозит тюремное заключение сроком на три года за подделку доказательств и ложные обвинения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что появилась запись, на которой экс-жена Эмбер Херд признается, что ударила Джонни Деппа об дверной косяк.

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