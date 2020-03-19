«Мне жаль»: экс-жена Джонни Деппа ударила его дверью по голове

Голливудская звезда Джонни Депп продолжает судебные разбирательства с бывшей женой Эмбер Херд. Недавно в деле экс-супругов появились новые подробности, которые доказывают, что актриса причиняла Деппу физическую боль. Об этом сообщает издание Page Six.

Известно, что знаменитости прожили в браке два года, а когда в их семье начались скандалы, они пытались сохранить отношения, поэтому посещали психотерапевта. На одном из сеансов была сделана запись, доказывающая, что Эмбер Херд избивала своего мужа.

Во время психотерапии Депп рассказал, что супруга ударила его об дверной косяк, а когда он поднялся, она снова его "вырубила". На что звезда "Аквамена" ответила: "Мне жаль, что я ударила тебя дверью или разбила тебе голову. Я не хотела".

Послушав запись, Эмбер стала оправдываться и сказала, что всего лишь хотела защитить себя от нападения со стороны мужа, но не собиралась причинять ему вред.

Напомним, актриса обвинила звезду "Пиратов" в домашнем насилии и потребовала моральную компенсацию. Однако, актер не собирается идти на поводу у бывшей возлюбленной и подал встречный иск, обвинив ее в клевете и неадекватном поведении. Многие звезды в этой ситуации поддерживают Деппа и говорят, что ни разу не замечали за ним агрессии и подобного поведения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что теща Джонни Деппа поддержала его после скандального развода.

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