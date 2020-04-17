Жена Комарова показала, как украсить яйца на Пасху

Известная модель Александра Кучеренко начала подготовку к празднику Пасхи. Жена Дмитрия Комарова рассказала, что в этом году впервые будет печь пасхальный кулич, а вот в декорировании яиц считает себя настоящим профи. Модель поделилась с подписчиками оригинальным способом, который поможет сделать пасхальные яйца яркими, необычными и безопасными.

Александра рассказала, что с самого детства очень любит эту предпраздничную суматоху, поэтому с радостью занялась покраской и декором яиц. Подписчикам она показала, как можно их украсить с помощью обычных салфеток. Для этого потребуются бумажные салфетки с красивыми крупными узорами, белок куриного яйца, кисточка и немного подсолнечного масла.

Аккуратно разделите слои салфетки, вырежьте красивые узоры, а потом возьмите белок яйца и немного взбейте его вилкой, он будет служить клеем. Вырезанный рисунок приложите к сваренному яйцу и кисточкой, смоченной в белке, приклейте его на скорлупу. Так украсьте все яйцо, после чего смажьте его подсолнечным маслом (для блеска) и дайте ему высохнуть.