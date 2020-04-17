Селена Гомес призналась, сколько стоит реклама в ее Instagram

Американская звезда Селена Гомес, как и другие знаменитости, сотрудничает с многими рекламодателями и брендами, за что получает прибыль. Недавно звезда рассекретила сумму, которую ей платят за один рекламный пост в Instagram.

Певица подала в суд на создателей мобильной игры, которые незаконно использовали ее образ для создания персонажа. Суть игры состоит в том, чтобы "ходить по магазинам" и выбирать наряды вместе со звездами. Гомес за такое нарушение ее прав намерена получить компенсацию в размере 10 млн долларов.

Чтобы оправдать такую сумму в суде, знаменитости пришлось раскрыть стоимость своей рекламы в Instagram. Селена призналась, что за один спонсорский пост она получает около 800 тысяч долларов (более 21 млн гривен).

Певица заявила, что один из персонажей игры срисован с нее, а если быть точнее, то с ее фотографии на обложке модного журнала Flare. Он полностью повторяет прическу, позу и одежду звезды.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что певица Селена Гомес рассказала о своих бьюти-секретах.

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