Язык

Українська

Русский

Coinspot 17.04.2020

BTC/USD

7081.48

ETH/USD

170.30

LTC/USD

42.38

НБУ 17.04.2020

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

29.77

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Селена Гомес призналась, сколько стоит реклама в ее Instagram
НОВОСТИ Все новости

Селена Гомес призналась, сколько стоит реклама в ее Instagram

Селене Гомес пришлось раскрыть эту информацию

сегодня, 20:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Селена Гомес призналась, сколько стоит реклама в ее Instagram

Американская звезда Селена Гомес, как и другие знаменитости, сотрудничает с многими рекламодателями и брендами, за что получает прибыль. Недавно звезда рассекретила сумму, которую ей платят за один рекламный пост в Instagram.

Певица подала в суд на создателей мобильной игры, которые незаконно использовали ее образ для создания персонажа. Суть игры состоит в том, чтобы "ходить по магазинам" и выбирать наряды вместе со звездами. Гомес за такое нарушение ее прав намерена получить компенсацию в размере 10 млн долларов. 

Чтобы оправдать такую сумму в суде, знаменитости пришлось раскрыть стоимость своей рекламы в Instagram. Селена призналась, что за один спонсорский пост она получает около 800 тысяч долларов (более 21 млн гривен).  

Певица заявила, что один из персонажей игры срисован с нее, а если быть точнее, то с ее фотографии на обложке модного журнала Flare. Он полностью повторяет прическу, позу и одежду звезды.

Безымянный.png

Ранее издание "Комментарии" сообщало,  что певица Селена Гомес рассказала о своих бьюти-секретах.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...