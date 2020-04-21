Мила Кунис и Эштон Кутчер продают «карантинное» вино

Известная голливудская пара Мила Кунис и Эштон Кутчер, как и другие знаменитости, вынуждены сидеть дома из-за коронавируса. Актеры пытаются всячески поддержать врачей, которые борются с пандемией и придумали новый способ, чтобы помочь в борьбе с COVID-19.

Голливудские звезды записали видеообращение, в котором рассказали, как можно скоротать вечер на карантине и тем самым помочь людям, страдающим от коронавируса. Мила и Эштон начали сотрудничать с винодельней и теперь продают "карантинное" вино, стоимостью в 25 долларов (около 677 гривен). Все вырученные средства знаменитости будут направлять в благотворительные организации, которые обеспечивают жителей средствами защиты от вируса и оказывают поддержку тем, кто пострадал наибольше.

Мила и Эштон решили выпустить вино с белой этикеткой, где сверху написано "пью за…" и внизу "карантин", чтобы каждый имел возможность самостоятельно разрисовать или написать что-то на бутылке.

Известно, что идея выпустить "карантинное" вино пришла в голову звезде "Очень плохих мамочек". Мила призналась, что они с мужем почти каждый день устраивают онлайн-посиделки с друзьями и пьют вино. Она решила, что этот продукт поможет и скоротать вечер и помочь в борьбе с коронавирусом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Брэд Питт и Анджелина Джоли выпустят новое шампанское.

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