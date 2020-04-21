Сам себе парикмахер: супермодель Белла Хадид отстригла челку

Американская топ-модель Белла Хадид, находясь дома на карантине, решила поэкспериментировать со своими волосами. Взяв в руки ножницы, знаменитость остригла себе челку, а результаты своего "перевоплощения" опубликовала в социальной сети.

Модель рассказала, что следовала советам звездного стилиста Джен Аткин, которая постоянно публикует на своей страничке в TikTok обучающие видео. Так, что сейчас Белла обладательница "жидкой" челки, которую, при желании, легко скрыть. Плюс ко всему, она быстро отрастет, так что это вполне компромиссный вариант.

На изменения имиджа решились и другие знаменитости. Например, актриса Хилари Дафф покрасила волосы в ярко-синий цвет, а звезда сериала "Говорящая с призраками" Дженнифер Лав Хьюитт сделала свои пряди розовыми.

Экспериментировать со своей внешностью во время самоизоляции стало неким трендом в сети, ведь это и хороший способ развлечься на карантине.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 40-летняя певица Пинк созналась, что выпила лишнего и отрезала свои волосы.

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