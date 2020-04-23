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Джулия Робертс разводится с мужем после 18 лет брака, – СМИ

Джулия планирует подать на развод сразу после карантина

сегодня, 15:45
Автор:

• Светлана Шкурупий

Джулия Робертс разводится с мужем после 18 лет брака, – СМИ

В семье главной красотки Голливуда Джулии Робертс начались трудности. Поговаривают, что актриса хочет развестись со своим супругом Даниэлем Модером после 18-летнего брака. Такую информацию сообщает издание Gossip Cop.

Известно, что отношения звездной пары уже давно складывались не лучшим образом. Джулия и раньше говорила о семейных проблемах, но супругам удалось найти компромисс и сохранить брак ради своих троих детей: 15-летних Хэзел и Финнеаса и 12-летнего Генри. 

Но теперь в западных СМИ появилась информация, что звезда фильма "Красотка" сразу после завершения карантина в США, связанного с коронавирусной инфекцией, подаст на развод. Также актриса решила продать их общий особняк и переехать с детьми в другой дом. Еще до начала карантина Джулия приобрела поместье в Сан-Франциско, там скорее всего и планирует жить знаменитость. 

Напомним, что в 2002 года Джулия Робертс вышла замуж за кинооператора Дэниела Модера. Свадьба прошла на ранчо актрисы неподалеку от города Таос в штате Нью-Мексико в присутствии 50 с лишним гостей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Джулия Робертс рассказала, кого из коллег взяла бы на необитаемый остров.


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Источник: https://www.gossipcop.com/julia-roberts-danny-moder-throwing-her-husband-out-of-her-house/
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