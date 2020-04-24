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Билл Гейтс купил особняк в Калифорнии за рекордную сумму (ФОТО)

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс приобрел роскошную недвижимость в Калифорнии с видом на океан

сегодня, 09:50
Автор:

• Елена Волкова

Билл Гейтс купил особняк в Калифорнии за рекордную сумму (ФОТО)

Бывший крупнейший акционер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс, невзирая на кризис, приобрел роскошную недвижимость в Калифорнии. Особняк с видом на океан обошелся бизнесмену в 43 миллиона долларов. Об этом сообщает Daily Mail.

Известно, что бывшей владелицей дома была  вдова техасского миллиардера Ти Буна Пикенса — Мадлен Пикенс. Американские СМИ сообщают, что недвижимость обошлась Гейтсу куда дороже, чем аналогичные особняки в этом районе Калифорнии, и называют эту сумму рекордной для округа.

В доме площадью в 540 “квадратов” есть шесть спален,  огромное джакузи и бассейн с видом на океан.

Ранее мы сообщали о том, что принц Гарри и Меган Маркл, которые недавно переехали в Лос-Анджелес, купили там недвижимость. Инсайдеры, приближенные к паре, говорят, что герцоги приобрели роскошный особняк, в котором ранее жил Мел Гибсон. По информации нескольких американских таблоидов, папарацци открыли настоящую охоту за Гарри и Меган и рассекретили, что теперь они живут в новом доме. Этот факт подтвердила и агент по недвижимости герцогов Андреа Пайлот.


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Источник: comments.ua
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