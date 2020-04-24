Кира Найтли сыграла на зубах песню The Beatles

Звезда фильмов "Анна Каренина" и "Пираты Карибского моря" Кира Найтли придерживается условий самоизоляции. Но, как и другие знаменитости, она всячески пытается поддержать своих поклонников в это непростое время, поэтому решила развлечь их с помощью своего необычного таланта.

Актриса сделала запись для эфира #HopeFromHome и продемонстрировала свою фишку. Она использовала свои зубы в качестве музыкального инструмента и исполнила хит The Beatles под названием "Yesterday". Поклонники были в восторге от такого исполнения, поэтому не скупились на комплименты.

Отметим, что Кира Найтли не впервые демонстрирует свой талант на публике. Однажды она играла на зубах в эфире передачи "Вечернем шоу с Джимми Фэллоном". Тогда актриса рассказала, что освоила этот необычный навык еще в детстве, потому что с ней в школе учился мальчик, который играл на зубах и участвовал в различных шоу талантов. Кира призналась, что, благодаря ему все дети из школы умели использовать свои зубы для отстукивания известных мелодий.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Кира Найтли ищет двойников для откровенных сцен.

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