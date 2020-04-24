Ким Кардашьян устала от изоляции с детьми и отправила их в другой штат

Американская звезда Ким Кардашьян пожаловалась на трудности, с которыми столкнулась во время карантина. Модель призналась, что ей сложно справляться с делами по дому и воспитывать четырех детей. Спасать звездную маму пришлось мужу знаменитости, который забрал наследников в другой штат. Об этом сообщает издание People.

Известно, что в связи с карантином, который объявили во многих странах из-за распространения коронавирусной инфекции, многие жители столкнулись с трудностями. Особенно тяжело приходиться родителям, и знаменитости не исключение.

Недавно звезда реалити-шоу Ким Кардашьян рассказала, что в ее доме настоящий хаос. Ей приходиться самостоятельно делать домашнюю работу и воспитывать детей разного возраста: 6-летнюю Норт, 4-летнего Сэйнта, 2-летнюю Чикаго и 10-месячного Саама. Ким призналась, что муж помогает ей справляться с детьми, а на перерыве сбегает в свой кабинет, чтобы побыть в одиночестве и заняться работой.

Теперь видимо, пришла очередь отдохнуть и звездной маме. Источник сообщает, что Канье Уэст забрал четверых детей и поехал с ними в другой штат, где они с супругой приобрели роскошное ранчо. Модель решила побыть в одиночестве и сконцентрироваться на себе.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Ким Кардашьян не хочет заводить пятого ребенка, потому что за период карантина поняла, как тяжело с детьми.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!