Ким Кардашьян пожаловалась на изоляцию с четырьмя детьми

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Голливудская звезда Ким Кардашьян рассказала, как проходят ее "карантинные" будни с мужем и четырьмя детьми. Знаменитость не стала скрывать, что все не так легко, как казалось на первый взгляд.
Недавно Ким дала онлайн-интервью, в котором отметила, что находиться в изоляции ей сложно, особенно, когда дома четверо маленьких детей. Модель рассказала, что они с мужем стали больше времени проводить со своими наследниками: они вместе гуляют, учатся и смотрят фильмы. Но при этом, звезда призналась, что больше не хочет рожать детей, потому что с ними действительно очень тяжело.
Если раньше Ким все время посвящала карьере и вела активный образ жизни, то сейчас она занимается домашними делами и обучает детей. Звезда рассказала, что ей сложно все совмещать, ведь теперь она сосредоточена только на малышах, а "себя" отодвинула на второй план.
Напомним, актриса Дженнифер Энистон посоветовала, чем заняться на карантине.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что певица Ариана Гранде проводит карантин с новым парнем.
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