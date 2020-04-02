Язык

Українська

Русский

Coinspot 02.04.2020

BTC/USD

6641.02

ETH/USD

137.28

LTC/USD

39.46

НБУ 02.04.2020

USD/UAH

27.80

EUR/UAH

30.40

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Ким Кардашьян пожаловалась на изоляцию с четырьмя детьми
НОВОСТИ Все новости

Ким Кардашьян пожаловалась на изоляцию с четырьмя детьми

Ким призналась, что больше не хочет рожать детей

сегодня, 15:40
Автор:

• Светлана Шкурупий

Ким Кардашьян пожаловалась на изоляцию с четырьмя детьми

Голливудская звезда Ким Кардашьян рассказала, как проходят ее "карантинные" будни с мужем и четырьмя детьми. Знаменитость не стала скрывать, что все не так легко, как казалось на первый взгляд.

Недавно Ким дала онлайн-интервью, в котором отметила, что находиться в изоляции ей сложно, особенно, когда дома четверо маленьких детей. Модель рассказала, что они с мужем стали больше времени проводить со своими наследниками: они вместе гуляют, учатся и смотрят фильмы. Но при этом, звезда призналась, что больше не хочет рожать детей, потому что с ними действительно очень тяжело.

Если раньше Ким все время посвящала карьере и вела активный образ жизни, то сейчас она занимается домашними делами и обучает детей. Звезда рассказала, что ей сложно все совмещать, ведь теперь она сосредоточена только на малышах, а "себя" отодвинула на второй план.

Напомним, актриса Дженнифер Энистон посоветовала, чем заняться на карантине.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что певица Ариана Гранде проводит карантин с новым парнем.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://www.spletnik.ru/buzz/baby/95733-kardashyan-rasskazala-pro-izolyatciyu-s-chetyrmya-detmi.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...