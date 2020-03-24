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Что делать на карантине: совет от Дженнифер Энистон

Энистон рассказала, как проводит время дома

сегодня, 12:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Что делать на карантине: совет от Дженнифер Энистон

Из-за пандемии коронавируса, жители во многих странах мира перешли на режим самоизоляции, и знаменитости не исключение. Звезда американского ситкома "Друзья" Дженнифер Энистон рассказала поклонникам, чем же занимается в период карантина.

Популярная актриса заявила, что свободное время тратит на разборку гардероба и пока в этом деле не видит ни конца, ни края. Энистон наводит чистоту в своем особняке, который расположен на одном из голливудских холмов в Беверли-Хиллз. 

Звезда "Друзей" призвала всех следовать ее примеру и наконец-то убрать в шкафах, ведь хорошая весенняя уборка пойдет только на пользу. Также актриса отметила, что скоротать время можно и с помощью книг.

Правда, знаменитость пожаловалась на своего домашнего любимца - песика Клайда, который как раз и мешает поддерживать в доме чистоту, но вместе с этим, помогает ей скрасить домашние будни. 

Напомним, украинская телеведущая Катерина Осадчая посоветовала, что посмотреть на карантине

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие сайты стоит посетить, чтобы провести время на карантине с пользой.


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Источник: http://www.spletnik.ru/buzz/chronicle/95565-eniston-razbiraet-svoyu-garderobnuyu-vo-vremya-samoizolyatcii.html
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