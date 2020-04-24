Супермодель Наоми Кэмпбелл раскрыла секрет своей стройности

49-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл продолжает покорять своей стройной и подтянутой фигурой. Многие девушки считают ее образцом для подражания, ведь каждый выход знаменитости на подиум является настоящей сенсацией. Недавно звезда рассказала, как поддерживает свое тело в тонусе.

Наоми призналась, что ест всего один раз в день. А перед важными съемками или показами мод и вовсе устраивает на несколько дней голодание. Модель уточнила, что не истощает свой организм, просто уже привыкла к определенному режиму питания. Кэмпбелл рассказала, что есть, когда чувствует, что проголодалась, но при этом придерживается здорового рациона. Также периодически она устраивает себе разгрузочные дни, в которые не употребляет ничего кроме обычной питьевой воды или сока.

Несмотря на то, что подобная система питания подходит супермодели, она может не подойти конкретно вам. Советуем не бросаться в омут с головой и по возможности проконсультироваться с врачом.



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