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Супермодель Наоми Кэмпбелл раскрыла секрет своей стройности

Модель призналась, что ест один раз в день

сегодня, 16:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Супермодель Наоми Кэмпбелл раскрыла секрет своей стройности

49-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл продолжает покорять своей стройной и подтянутой фигурой. Многие девушки считают ее образцом для подражания, ведь каждый выход знаменитости на подиум является настоящей сенсацией. Недавно звезда рассказала, как поддерживает свое тело в тонусе.

Наоми призналась, что ест всего один раз в день. А перед важными съемками или показами мод и вовсе устраивает на несколько дней голодание. Модель уточнила, что не истощает свой организм, просто уже привыкла к определенному режиму питания. Кэмпбелл рассказала, что есть, когда чувствует, что проголодалась, но при этом придерживается здорового рациона. Также периодически она устраивает себе разгрузочные дни, в которые не употребляет ничего кроме обычной питьевой воды или сока. 

Несмотря на то, что подобная система питания подходит супермодели, она может не подойти конкретно вам. Советуем не бросаться в омут с головой и по возможности проконсультироваться с врачом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что нидерландская модель Даутцен Крус поделилась секретами идеального тела.


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Источник: https://www.elle.ru/krasota/celebrities-beauty-secrets/naomi-kempbell-id6866462/
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