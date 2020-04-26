Язык

Українська

Русский

Coinspot 27.04.2020

BTC/USD

7665.24

ETH/USD

197.56

LTC/USD

44.73

НБУ 27.04.2020

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

29.50

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Анджелина Джоли дала совет родителям, которые устали от карантина и самоизоляции
НОВОСТИ Все новости

Анджелина Джоли дала совет родителям, которые устали от карантина и самоизоляции

По словам актрисы Анджелины Джоли, именно это простое решение сделало ее счастливой матерью

26 апреля 2020, 23:50
Автор:

• Екатерина Белоброва

Анджелина Джоли дала совет родителям, которые устали от карантина и самоизоляции

Анджелина Джоли, которая сама воспитывает семерых детей, опубликовала трогательное обращение ко всем родителям, которые круглосуточно заперты со своими детьми на карантине. Свою публикацию голливудская супер-звезда сделала в журнале TIME, как постоянный автор колонок издания.

В своей статье Джоли обратила внимание на те проблемы, с которыми сталкивается практически каждый родитель и на карантине они обострились еще больше.

"Я помню, как ко мне пришло решение стать мамой. Мне не сложно было полюбить кого-то или полностью посвятить себя кому-то, более важному, чем моя жизнь. Сложным оказалось понимание того, что теперь именно я должна быть той, кто ответственен за ситуацию. Я должна справляться со всем: с пищей, школой, здоровьем - любым проблемами. И всегда оставаться терпеливой", - пишет актриса.

Анджелина Джоли добавляет, что далеко не сразу ей удалось избавиться от иллюзий и перестать быть к себе чрезвычайно требовательной, когда она, наконец, поняла, что нельзя контролировать все и сразу. Наоборот, добавляет знаменитость, дети иногда остро нуждаются в том, чтобы иметь возможность проявить самостоятельность и решительность.

"Вы будете приятно удивлены, когда узнаете, что вашим детям не нужны идеальные родители. Они просто хотят, чтобы вы были с ними честны и пытались сделать как лучше. На самом деле, чем больше у них будет возможность самим проявить самостоятельность там, где вы не справляетесь, тем больше вероятности, что они сами вырастут сильными и заботливыми", - уверена Джоли.

В заключение актриса призывает родителей набраться мужества, чтобы признать, что не только они воспитывают детей, но и наоборот - дети  своеобразно воспитывают их: вместе с детьми мы меняемся. Это существенно упростит жизнь и умерит родительскую озабоченность житейскими хлопотами.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Анджелина Джоли занимается вопросом усыновления седьмого малыша.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...