Анджелина Джоли дала совет родителям, которые устали от карантина и самоизоляции

Анджелина Джоли, которая сама воспитывает семерых детей, опубликовала трогательное обращение ко всем родителям, которые круглосуточно заперты со своими детьми на карантине. Свою публикацию голливудская супер-звезда сделала в журнале TIME, как постоянный автор колонок издания.

В своей статье Джоли обратила внимание на те проблемы, с которыми сталкивается практически каждый родитель и на карантине они обострились еще больше.

"Я помню, как ко мне пришло решение стать мамой. Мне не сложно было полюбить кого-то или полностью посвятить себя кому-то, более важному, чем моя жизнь. Сложным оказалось понимание того, что теперь именно я должна быть той, кто ответственен за ситуацию. Я должна справляться со всем: с пищей, школой, здоровьем - любым проблемами. И всегда оставаться терпеливой", - пишет актриса.

Анджелина Джоли добавляет, что далеко не сразу ей удалось избавиться от иллюзий и перестать быть к себе чрезвычайно требовательной, когда она, наконец, поняла, что нельзя контролировать все и сразу. Наоборот, добавляет знаменитость, дети иногда остро нуждаются в том, чтобы иметь возможность проявить самостоятельность и решительность.

"Вы будете приятно удивлены, когда узнаете, что вашим детям не нужны идеальные родители. Они просто хотят, чтобы вы были с ними честны и пытались сделать как лучше. На самом деле, чем больше у них будет возможность самим проявить самостоятельность там, где вы не справляетесь, тем больше вероятности, что они сами вырастут сильными и заботливыми", - уверена Джоли.

В заключение актриса призывает родителей набраться мужества, чтобы признать, что не только они воспитывают детей, но и наоборот - дети своеобразно воспитывают их: вместе с детьми мы меняемся. Это существенно упростит жизнь и умерит родительскую озабоченность житейскими хлопотами.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Анджелина Джоли занимается вопросом усыновления седьмого малыша.





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