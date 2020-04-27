Популярная голливудская актриса стала жертвой преследований

Звезда фильмов "Другой мир" и "Обитель проклятых" Кейт Бекинсейл переживает за свою безопасность. На выходных актрисе пришлось вызвать полицию, потому что ее преследовал очередной сталкер.

Известно, что 46-летняя знаменитость вызвала к своему дому, расположенном в окрестностях Лос-Анджелеса, полицейский патруль. Представители правопорядка проверили территорию особняка актрисы и обнаружили рюкзак, который, по всей видимости, принадлежал преследователю. Также возле дома Кейт был задержан неизвестный мужчина, полицейские провели досмотр его вещей, но никаких доказательств его причастности к инциденту не установили.

Напомним, что это уже не первый случай преследования звезды "Другого мира". В 2017 году полиция уже задержала одного сталкера, у которого актриса вызывала повышенный интерес. А в 2019 году Кейт Бекинсейл не просто страдала от внимания фаната, но и получала от него угрозы в свой адрес. Поклонник преследовал ее несколько лет и несмотря на многочисленные задержания, полиция снимала с него все обвинения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что актриса Кейт Бекинсейл завела новый роман с мужчиной, который младше ее на 24 года.

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