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Популярная голливудская актриса стала жертвой преследований

Актриса страдает от назойливого внимания сталкеров

сегодня, 11:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Популярная голливудская актриса стала жертвой преследований

Звезда фильмов "Другой мир" и "Обитель проклятых" Кейт Бекинсейл переживает за свою безопасность. На выходных актрисе пришлось вызвать полицию, потому что ее преследовал очередной сталкер.

Известно, что 46-летняя знаменитость вызвала к своему дому, расположенном в окрестностях Лос-Анджелеса, полицейский патруль. Представители правопорядка проверили территорию особняка актрисы и обнаружили рюкзак, который, по всей видимости, принадлежал преследователю. Также возле дома Кейт был задержан неизвестный мужчина, полицейские провели досмотр его вещей, но никаких доказательств его причастности к инциденту не установили.

Напомним, что это уже не первый случай преследования звезды "Другого мира". В 2017 году полиция уже задержала одного сталкера, у которого актриса вызывала повышенный интерес. А в 2019 году Кейт Бекинсейл не просто страдала от внимания фаната, но и получала от него угрозы в свой адрес. Поклонник преследовал ее несколько лет и несмотря на многочисленные задержания, полиция снимала с него все обвинения. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что актриса Кейт Бекинсейл завела новый роман с мужчиной, который младше ее на 24 года.


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Источник: https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/11486647/kate-beckinsale-police-stalker-search-bag/
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