Звезда «Другого мира» нашла новую любовь, моложе ее на 24 года

46-летняя звезда фильмов "Другой мир" и "Интуиция" Кейт Бекинсейл завела новый роман. Избранником актрисы стал 22-летний музыкант, с которым знаменитость не стесняясь гуляет по улице.

Папарацци удалось запечатлеть звезду с новым бойфрендом Гуди Грейсом в Лос-Анджелесе. Влюбленная пара в спортивной одежде прогуливалась по улицам, держась за ручку, не обращая внимания на окружающих. Такое поведение актрисы и стало подтверждением ее романа с рок-музыкантом.

На самом деле, слухи о их любовных отношениях появились еще в январе 2020 года. Тогда звезда "Другого мира" посетила с Гуди светское мероприятие и как сообщали инсайдеры, ушли с вечеринки они тоже вместе.

Известно, что новый парень актрисы старше ее дочери Лили всего на один год. Пока неизвестно, как она относиться к такому выбору своей звездной мамы.

Напомним, в ноябре 2019 года Кейт Бекинсейл официально развелась с мужем после 15 лет брака.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Кейт Бекинсейл раскрыла секреты идеальной фигуры.

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