Певица Дуа Липа удивила новым цветом волос

24-летняя популярная певица Дуа Липа, находясь на карантине, продолжает экспериментировать со своим имиджем и удивлять поклонников новыми прическами. Недавно на страничке звезды в Instagram появились фотографии ее нового образа.

Дуа Липа продолжает экспериментировать со своими волосами. Совсем недавно фанаты были шокированы ее нежно-розовыми прядями. Но, как видим, модный цвет быстро наскучил знаменитости, и она снова решилась на смену имиджа. Теперь певица похвасталась своими ярко-оранжевыми волосами. Свое видео, на котором артистка позирует вместе с возлюбленным Анваром Хадидом она подписала: "карантина-оранжина". Также Дуа Липа сделала себе и коротенькую челку.

Некоторые поклонники позитивно отреагировали на новую прическу певицы, а некоторые не оценили ее "оранжевый" образ. За сутки пост звезды просмотрели более 7 млн человек.

Известно, что в последнее время Липа не на шутку увлеклась эстетикой аниме. Возможно, кто из героинь японских мультфильмов вдохновил ее на такое преображение.





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