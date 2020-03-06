Остригла длинные волосы: Алина Гросу удивила новой прической

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Украинская певица Алина Гросу ошеломила поклонников кардинальными переменами во внешности. На своем аккаунте в Instagram звезда опубликовала фотографии, на которых позирует в сексуальном платье и с новой прической.
24-летняя артистка любит баловать фанатов новыми яркими фотографиями и на днях "засыпала" социальную сеть кадрами из нового клипа, где демонстрирует свою стройную фигуру и роскошные локоны.
А недавно на страничке звезды появилась фотография с ее новой прической. Гросу остригла свои длинные волосы до минималистичного каре и поинтересовалась у поклонников, как им ее новый образ. В целом фанаты положительно оценили ее изменения, отметив, что Алина выглядит превосходно с любой длинной волос.
Но после похода к парикмахеру, певица не стала выглядеть менее женственно, наоборот, новый образ придает ей игривости и дерзости.
Напомним, артистка Алина Гросу призналась, делала ли когда-нибудь пластические операции.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Алина Гросу случайно обнажила грудь во время концерта.
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