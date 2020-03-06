Остригла длинные волосы: Алина Гросу удивила новой прической

Украинская певица Алина Гросу ошеломила поклонников кардинальными переменами во внешности. На своем аккаунте в Instagram звезда опубликовала фотографии, на которых позирует в сексуальном платье и с новой прической.

24-летняя артистка любит баловать фанатов новыми яркими фотографиями и на днях "засыпала" социальную сеть кадрами из нового клипа, где демонстрирует свою стройную фигуру и роскошные локоны.

А недавно на страничке звезды появилась фотография с ее новой прической. Гросу остригла свои длинные волосы до минималистичного каре и поинтересовалась у поклонников, как им ее новый образ. В целом фанаты положительно оценили ее изменения, отметив, что Алина выглядит превосходно с любой длинной волос.

Но после похода к парикмахеру, певица не стала выглядеть менее женственно, наоборот, новый образ придает ей игривости и дерзости.





Напомним, артистка Алина

когда-нибудь пластические операции.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Алина Гросу случайно обнажила грудь во время концерта.





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