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«Капитан Америка» дал совет, как проще пережить самоизоляцию

«Капитан Америка» рассказал, как проходит его карантин

сегодня, 18:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

«Капитан Америка» дал совет, как проще пережить самоизоляцию

38-летний актер, звезда фильмов "Капитан Америка" и "Мстители" Крис Эванс, как и многие другие жители, придерживается условий самоизоляции. Чтобы этот период проходил легче и интереснее, актер посоветовал всем завести четвероногого друга.

В интервью изданию USA Today Крис рассказал, что люди, у которых нет собаки многое теряют, особенно в это непростое время. Актер призвал своих поклонников сходить в приют и завести себе четвероногого друга, потому что он точно поможет скрасить домашние будни.

У "Капитана Америки" есть домашний любимчик по кличке Доджерс и он с радостью делиться его фотографиями в социальных сетях. Крис признался, что почти все свободное время он проводит со своей собакой, поэтому в данной ситуации, домашним питомцам повезло больше всего.

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Также Крис рассказал, что благодаря карантину он смог наладить свой режим сна и бодрствования. Актер ложится спать в 21.30 и просыпается в 7.00. Он признался, что научился правильно организовывать свой день, чтобы у него было много времени на личные дела.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что голливудская пара Мила Кунис и Эштон Кутчер продают "карантинное" вино.


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Источник: https://www.usatoday.com/story/entertainment/tv/2020/04/20/chris-evans-on-disturbing-wait-and-see-pattern-of-coronavirus/5157965002/
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